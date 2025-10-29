آیت‌الله «علیرضا اعرافی» مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام، از میهمان‌نوازی مردم استان در ایام اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نورکریمی‌تبار» و «احمد کرمی» در این دیدار، با اشاره به حضور میلیونی زائران اربعین و کاروان‌های راهیان نور، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های استان تأکید کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام همچنین با حجت‌الاسلام شهرستانی، نماینده آیت‌الله سیستانی، دیدار و بر جذب سرمایه‌گذار در استان تأکید کردند.

در دیدار با آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان، نیز توسعه همه‌جانبه استان و حمایت از سرمایه‌گذاری مورد تأکید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، میهمان‌نوازی مردم ایلام را ادامه رشادت‌های دوران دفاع مقدس دانست و نشان خادمی افتخاری مسجد جمکران را به استاندار ایلام اهدا کرد.

در پایان، نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام با طلاب ایلامی مقیم قم دیدار و بر هم‌افزایی نخبگان و اجرای برنامه‌های فرهنگی فاخر تأکید کردند.