به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: برداشت انار از ۵۰۰ هکتار باغ در این شهرستان از ابتدای آبان شروع شده است.

کاظم قربان پور افزود: ارقام مختلف انار در کاشمر شامل: خزر، شیشه کپ، ملس و انار قند است.

وی با اشاره به کاهش ۲۸ درصدی سطح زیر کشت انار نسبت به پارسال ادامه داد: انار جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی منطقه کاشمر دارد و می تواند از طریق صادرات به بسیاری از کشورهای دنیا، برند و جایگاه خود را تثبیت کند.

قربان پور گفت: با شروع فصل برداشت انار برای حدود ۱۰ هزار نفر بطور فصلی شغل ایجاد می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی ها، میزان برداشت محصول انار امسال ۷ هزار و ۵۰۰ تن است که بنا به دلایل گوناگون همچون سرمای بهاره، تابستان گرم، خشکسالی و از همه مهمتر خاموشی چاه‌ های کشاورزی با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است

قربان پور توسعه صنایع تبدیلی و فراوری انار را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: شهرستان کاشمر با داشتن ۲ واحد فعال در بخش فرآوری انار ضمن ایجاد اشتغال و کاهش ضایعات، فرصتی طلایی برای اقتصادی کردن این محصول فراهم نموده است.