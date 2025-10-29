به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلال موسوی گفت: در اقدامی قاطع برای حفظ سلامت محیط زیست و مردم منطقه، یک واحد صنعتی فولادی در شهرستان اردکان که به صورت غیرمجاز و با انتشار آلاینده‌های شدید، هوا را آلوده می‌کرد، با دستور مستقیم ریاست دادگاه عمومی عقدا مهر و موم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان افزود: این واحد صنعتی با وجود اخطار‌های مکرر، به فعالیت غیرقانونی و آلایندگی خود ادامه می‌داد و طی گزارشات فنی کارشناسان محیط زیست، نقص جدی در سیستم‌های کنترل آلودگی و غبارگیر این مجموعه، عامل اصلی انتشار آلاینده‌های غیرمجاز در هوای منطقه بوده است.

وی تأکید کرد که با همکاری دستگاه قضایی و مسئولین شهرستان، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی دشت یزد ـ عقدا با جدیت ادامه خواهد یافت و با هرگونه فعالیت متخلفانه و آلاینده برخورد قاطع صورت خواهد گرفت، زیرا سلامت جامعه اولویت اصلی این اداره است.