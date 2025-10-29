طی چهار سال گذشته جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده سرخ‌آباد و فیله خاصه زنجان با افزایش ۴۲ درصدی از ۸۴۶ رأس به یک هزار و ۲۰۶ رأس رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: خوشبختانه طی چهار سال گذشته جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان با افزایش ۴۲ درصدی از ۸۴۶ رأس به یک هزار و ۲۰۶ راس افزایش یافته است.

مشکینی با بیان اینکه براساس نتایج سرشماری صورت گرفته، جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه استان زنجان در سال جاری در مجموع هشت درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، افزود:در سال ۱۴۰۳ تعداد یک هزار و ۱۱۶ رأس آهو در این مناطق سرشماری شده بود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد یک هزار و ۴۷ راس آهو در مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه استان زنجان سرشماری شده بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزایش داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با قدردانی از محیطبانان استان، گفت: آنها با تلاش شبانه روزی در این دو زیستگاه مهم آهو در شمالغرب کشور مشغول خدمت هستند.

وی با بیان اینکه این سرشماری به مدت دو روز انجام شد، گفت: در این سرشماری حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان و تیمی متشکل از محیط‌بانان اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی به عنوان استان معین و ناظر حضور و مشارکت داشتند.

موسوی با اشاره به اینکه متاسفانه شرایط زیست گونه آهو در مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه در حال حاضر سخت‌تر شده است، خاطر نشان کرد: تغییر اقلیم، بحران آب، توسعه صنعتی در بخش کشاورزی، توسعه راه‌های ارتباطی، افزایش جمعبت، شکار غیر مجاز و افزایش دام‌های اهلی از جمله عوامل تهدید حیات وحش در مناطق ذکر شده است.

منطقه حفاظت شده سرخ آباد یکی از قدیمیترین مناطق حفاظت شده ایران و زیستگاه گونه شاخص آهو محسوب می‌شود، در بخش کوهستانی این منطقه گونه‌های نظیر پلنگ، گراز، کفتار، گرگ و خرس قهوه‌ای و انواع پرندگان شکاری زیست می‌کنند.

منطقه حفاظت شده فیله خاصه نیز از سال ۸۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعلام شد و وسعت آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار است و گونه‌های جانوری از جمله آهوی ایرانی، گراز، پرندگانی، چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان شکاری، آبزی و کنار آبزیی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.

تغییر الگوی کشت، حفر چاه‌های غیرمجاز و ورود خودرو‌های مختلف از سوی کشاورزان موجب شده تا زیستگاه دشت سهرین زنجان با خطر جدی مواجه باشد.

براساس سرشماری سال ۹۲ قریب یک هزار و ۵۰۰ راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زیست می‌کردند که در سال ۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد، در سال ۹۴ با کاهش ۱۰ درصدی به یک هزار و ۲۴۶ راس رسید و سال ۹۵ نیز یک هزار و ۸۲ راس در این مناطق سرشماری شد.

طی سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب تعداد یک هزار و ۱۰۵ راس، یک هزار و ۲۷۷ راس، یک هزار و ۴۰۰ و یک هزار و ۳۶۰ و ۸۴۶ راس آهو از سوی محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست در این ۲ منطقه مشاهده و سرشماری شدند.