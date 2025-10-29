اولین رویداد تشکیلاتی «دختران نوراه» با حضور ۵۰۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه اول و دوم استان مرکزی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد اردویی تشکیلاتی «دختران نوراه» ذیل کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی با نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی آغاز به کار کرد.

در این رویداد اردویی تشکیلاتی که با محوریت توانمندسازی دختران مقطع متوسطه اول و دوم کلید خورده، قرار است نسلی از دختران را تربیت کند که به عنوان سفیران ایثار و مقاومت بتوانند در فضای مدرسه و مراکز آموزشی جامعه اثرگذار و مروج این فرهنگ ارزشی باشند.

غلامرضا کریمی درخصوص اجرای این طرح گفت: اولین دوره رویداد تشکیلاتی «دختران نوراه» با حضور ۵۰۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه اول و دوم استان از ۷ تا ۱۵ آبان ماه به مدت چهار روز اجرا می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی، با بیان اینکه طرح «دختران نوراه» با هدف شناسایی، آموزش و شبکه‌سازی نوجوانان با محوریت سفیران ایثار و مقاومت ویژه دانش‌آموزان دختر طراحی شده است، گفت: هدف از اجرای این طرح، تبیین و فراهم‌سازی بستری برای بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس در قالبی نوین و فرهنگی است که نقش مهمی در تعمیق روحیه ایثار و شهادت در جامعه دارد.

او ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اردو‌ها بتواند گامی مؤثر در حوزه توانمندسازی و جهاد تبیین در بین نسل نوجوان باشد و مروج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باشد.