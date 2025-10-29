به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی عدم تعهد مالکان و مدیران پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی نسبت به ایمن‌سازی و رفع نواقص ایمنی موجود در زمان اعلام شده توسط مالکان، این دو مرکز تجاری به دستور شهردار منطقه ۱۱ پلمب شدند.

در پی دستور شهرداری منطقه ۱۱ برای پلمب این ۲ ساختمان تجاری که دارای مشکلات ایمنی بوده‌اند، خبرنگار ما برای بررسی موضوع و شنیدن سخنان کسبه این ساختمان‌های تجاری به آنجا رفت تا اقدامات ایمنی انجام شده یا در حال اجرا را بررسی کند: