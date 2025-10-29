پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به برخی مسائل حج گذشته، گفت: پس از دیدار مقام سعودی با مقام معظم رهبری و همکاریهای کشور میزبان، برنامههای حج، آرام و بدون مشکل انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، بیست و هشتمین نشست نمایندگان دفاتر بیوت مراجع عظام تقلید امروز هفتم آبان، با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، در سالن اجتماعات پژوهشکده حج و زیارت قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در این نشست، با تشریح آخرین وضعیت عمره و حج، از همکاریهای کشور میزبان در مذاکرات حج پس از دوره کرونا خبر داد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، در ابتدا گزارشی از روند اعزامها ارائه کرد و گفت: برنامه عمره مفرده با یاری خداوند در حال انجام است. طی ماه اول، روزی دو پرواز و در ماه دوم روزی چهار پرواز (روزانه هزار نفر) اعزام شدند و در حال حاضر، ۵ هزار زائر همزمان در مدینه و ۵ هزار زائر در مکه حضور دارند.
وی افزود: به زودی برنامه عمره دانشجویی و عمره حوزوی نیز آغاز میشود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب درباره حج تمتع سال آینده گفت: نیمه دوم آبان ماه، نمایندگان سازمان حج و زیارت و بعثه برای مذاکرات حج مشرف خواهند شد. ما پیگیر مسئله ارز حج هستیم و امیدواریم با پیگیری مسئولان، مشکل آن برطرف شود تا حج به خوبی و در زمان مقرر عملیاتی شود.
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به تغییرات عمده در گفتوگوهای حج پس از دوره کرونا، گفت: گفتوگوهای بعد از کرونا با قبل از کرونا بسیار فرق کرده است. چون تفاهمنامهها برآیند گفتوگو و تفاهم نیست بلکه کشور میزبان محتوای مطلوب خویش را ارائه میکند و نمایندگان کشورها آن را امضا میکنند.
وی با اشاره به انتصاب جدید در سازمان حج، ادامه داد: نخستین برنامه رئیس جدید جناب آقای رشیدیان، گفتوگوهای لازم برای هماهنگیها و امضای تفاهمنامه با کشور عربستان خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب اعلام کرد: پس از سفر هیئت مذاکرهکننده، در نشست بعد، درباره حج پیش رو، اطلاعرسانی خواهد شد.
سرپرست حجاج ایرانی، دستور کار بیست و هشتمین نشست نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، شامل سه محور اصلی فقهی: بررسی موارد بطلان حج و وجوب اعاده آن، لزوم رعایت ترتیب بین قضای رَمی جمرات و ادای آن و تعیین وظیفه کسی که در عمره مفرده قبل از تقصیر، طواف نساء انجام داده بود را اعلام کرد.