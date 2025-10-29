پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی گفت: تنوعبخشی به منابع مالی، ارتقای جایگاه و معیشت نیروی انسانی و توسعه نظام دیجیتال مبتنی بر فناوریهای نو و هوش مصنوعی برنامههای محوری وزارتخانه در دوره جدید است.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحیامیری در جریان بازدید از معاونت توسعه مدیریت و منابع و دیدار با مدیران و کارکنان این معاونت، بر رویکرد تحولگرای وزارتخانه در عرصه مدیریت منابع، توانمندسازی سرمایه انسانی و نوسازی نظام اداری تاکید کرد. وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد منابع و توسعه ظرفیتهای اقتصادی پیشنیاز پایداری و پیشرفت در مأموریتهای وزارتخانه است، اظهار داشت: اولویت نخست در برنامههای پیشِرو، موضوع بودجه و خلق منابع جدید است. انتظار دارم مدیران معاونت توسعه مدیریت با رویکردی نوآورانه، زمینههای تازهای برای تامین پایدار منابع فراهم آورند. شرکتهای وابسته نیز باید در این مسیر، نقش فعالتری در بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی ایفا کنند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از رباطکریم تصریح کرد: کاروانسراها و بناهای تاریخی کشور از سرمایههای ارزشمند فرهنگی محسوب میشوند و میتوانند با رویکردی رویدادمحور، به مراکزی فعال در خدمت گردشگری داخلی و بینالمللی تبدیل شوند.
صالحیامیری دومین محور سیاستهای تحولی وزارتخانه را سرمایه انسانی دانست و خاطرنشان کرد: نیروی انسانی، سرمایه راهبردی هر سازمان است. وزارت میراثفرهنگی باید نیرویی متخصص، توانمند و پرتلاش داشته باشد و در کنار آن، پرداخت حقوق و مزایای متناسب با شأن و تلاش کارکنان در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه، بر ضرورت ساماندهی ساختار اداری و توسعه فناوریهای نوین مدیریتی تاکید کرد و گفت: تحول دیجیتال، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. در حوزه فناوری اطلاعات، باید از ظرفیت هوش مصنوعی و فناوریهای نو برای ارتقای بهرهوری و تسهیل فرآیندهای سازمانی بهره گرفت.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، استانداردسازی خدمات پشتیبانی و تأمین تجهیزات اداری را از الزامات محیط کار حرفهای دانست و اظهار داشت: باید الگوی واحدی برای تأمین تجهیزات، ملزومات و خدمات پشتیبانی در سطح وزارتخانه تدوین و اجرا شود تا کیفیت محیط اداری و رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت نظام آموزش و یادگیری مستمر در ارتقای بهرهوری گفت: آموزش باید مبتنی بر فناوریهای نوین و روشهای یادگیری روزآمد طراحی شود تا زمینه رشد مهارتها و توانمندیهای کارکنان در سطح ملی فراهم آید.
صالحیامیری در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم شفافیت، انضباط اداری و پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق خطاب به مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت گفت: اعتماد سازمانی زمانی شکل میگیرد که گفتار و عمل در یک مسیر باشد. باید از دادن وعدههایی که تحقق آن ممکن نیست پرهیز شود و در همه سطوح، صداقت و واقعبینی مبنای عمل قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع، بر استمرار تعامل سازنده، همافزایی و نگاه راهبردی در اجرای مأموریتهای محوله تاکید کرد.