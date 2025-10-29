پخش زنده
مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان زنجان تا ۱۰ آبان ماه جاری تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد این استان تا ۱۰ آبان ماه جاری تمدید شد.
ندرلو از برنامه ریزی و فراهم کردن تمهیدات برگزاری سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد این استان و شهرستانهای تابعه در ۲۴ آذرماه امسال خبر داد.
وی ادامه داد: مهلت ثبتنام رأیدهندگان نیز از ۲۰ آبان تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و کارت شرکت در انتخابات طی این بازه زمانی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
ندرلو اظهار داشت: فرایند این دوره از انتخابات از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ با انتشار نخستین اطلاعیه در سایت استانداری و فرمانداریهای تابعه آغاز شده است و سایر اطلاعیهها نیز طبق جدول زمانبندی منتشر خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری زنجان افزود: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه دستورالعمل اجرایی انتخابات میتوانند به سایت وزارت کشور به نشانی moi.ir یا پورتال وزارت کشور مراجعه کنند.
وی ادامه داد: فهرست نهایی افراد دارای صلاحیت نمایندگی در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ به ترتیب حروف الفبا از طریق سایت استانداری و فرمانداریها منتشر خواهد شد.
۱۸۱ سازمان مردم نهاد (سمن) بهطور رسمی در استان زنجان ثبت شده است که در حوزههای مختلف فعال هستند.