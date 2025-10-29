پخش زنده
نخستین جشنواره فروش جوراب روستای لتگاه همدان از هفتم تا نهم آبان در این روستا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نخستین جشنواره فروش جوراب لتگاه از هفتم تا نهم آبان در این روستا برگزار میشود و غرفههای فروش این روستا طی سه روز از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۸ پذیرای گردشگران و خریداران است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل مدنی در روستای لتگاه تشکیل شده است و با پیگیریهای انجام شده مشکلات خرید نخ، تامین اعتبار و اعتبار سنجی تولید کنندگان و ضمانت نامه بانکی آنها برطرف شده است.
یعقوب رستمی افزود: با تشکیل صندوق ضمانت و صندوق سرمایه گذاری تعاونی روستا دیگر تولید کنندگان بدون دغدغه و بدون پرداخت مستقیم پول و بدون واسطه نخ و مواد اولیه را خریداری میکنند.