استاندار یزد: جایگاه ویژهای در سند و برنامه یزد پایدار برای بانوان لحاظ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با جمعی از بانوان کارآفرین، هدف از برگزاری این نشست را هم اندیشی و تبادل تجربیات دانست و گفت: بانوان نیمی از جامعه فعال و مفید جامعه هستند و وظیفه داریم از آنها حمایت کنیم.
وی با اشاره به شاخصهای استان یزد در زمینههای مختلف افزود: جایگاه ویژهای برای بانوان در سند و برنامه یزد پایدار لحاظ شده است.
استاندار با بیان اهمیت وجود بانوان کارآفرین، از شناسایی ۱۰۰ بانوی کارآفرین روستایی در استان خبر داد و تصریح کرد: بیکاری بانوان تحصیلکرده با همت بانوان کارآفرین حل خواهد شد.