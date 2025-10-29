پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش در پی برگزاری طرح تحیت و تکریم جامعه قرآنی، از سیدمهدی سیف معلم و مؤلف کتب درسی قرآن با اهدای لوح تقدیر، تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، از سیدمهدی سیف از پیشکسوتان قرآنی که عمری را در آموزش قرآن و تألیف و تدوین کتب درسی قرآن صرف کرده و مشخصاً قرآن کمعلامت را به عنوان معیار آموزشی در مدارس کشور مطرح کرده است، در قالب طرح تحیت؛ طرحی که با هدف تکریم و تجلیل از استادان و پیشکسوتان قرآنی، اجرا میشود؛ قدردانی شد.
در مراسم تجلیل از سیدمهدی سیف، محمدرضا مسیبزاده مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن، متن تقدیرنامه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش را قرائت کرد.