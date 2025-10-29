در راستای حمایت از تولید محلی و توانمندسازی اقتصادی، بنیاد برکت در شهرستان ایوان بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت کرده است.

در راستای حمایت از تولید محلی و توانمندسازی اقتصادی، بنیاد برکت در شهرستان ایوان با پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره، زمینه اشتغال برای ۲۰۰ نفر از افراد جویای کار را فراهم کرده است.

«یاسر پورحاتمی» مسئول بنیاد برکت ایوان، گفت: این سرمایه‌گذاری منجر به راه‌اندازی مشاغل کارگاهی در حوزه‌هایی مانند خیاطی، مکانیکی، جوشکاری، صافکاری و بنگاه‌های کوچک اقتصادی شده است.

«رضا شریفی‌اصل» فرماندار ایوان نیز با اشاره به اقدامات مؤثر در حمایت از تولید و اشتغال، از پرداخت تسهیلات جدید با سود ۴ درصد به ۵۰ نفر دیگر خبر داد و این روند را گامی مهم در مسیر توسعه پایدار شهرستان دانست.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار فعالیت می‌کند، شهرستان ایوان در استان ایلام یکی از مناطقی‌ست که طی سال‌های اخیر از طرح‌های اشتغالزایی این بنیاد بهره‌مند شده است.