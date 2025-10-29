سرمربی تیم ملی والیبال مردان ایران در بازی‌های همبستگی گفت: با توجه به شرایط بازی از تمام بازیکنانمان استفاده می‌کنیم مگر اینکه بازیکنانمان مشکل داشته باشند که خودمان به فکر آنها هستیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان اکبری در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال زنان اعزامی به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا از مردم خواهش دارم برای سلامتی صابر دعا کنند که به زندگی برگردد. روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد و امیدوارم دوباره به زندگی برگردد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در مورد شرایط تیم ملی بیان کرد: تیم شرایط خوبی دارد. در دوره‌های گذشته قهرمان شده‌ایم و این بار هم این انتظار وجود دارد. این مسابقات برای مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش مهم است و از فدراسیون خواسته‌اند با تیمی قدرتمند برود تا جایی که لیگ ایران تعطیل شد. پس تلاش می‌کنیم از آن عنوان دفاع کنیم.

وی به رقبای ایران در مسابقات اشاره کرد و در واکنش به اینکه مردم انتظار دارند مقابل مصر پرقدرت ظاهر شود و انتقام شکست در قهرمانی جهان را بگیرد، گفت: مصر در این دوره از بازی‌ها نیست، اما ترکیه حضور دارد. می‌خواهم از تیم ملی دفاع کنم، چون مصر آن روز، روز خوبی داشت و شانس آورد تیم ایران را شکست داد. مطمئنم اگر بار دیگر با تیم ما بازی کند، نمی‌تواند ایران را شکست بدهد روزی که تیم ایران به مصر باخت، از نظر فکری خود را از پیش برده می‌دانستیم، اما اگر دوباره این دو تیم با هم بازی کنند، دیگر این اتفاق نمی‌افتد.

سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد: تیم ملی ترکیه هم مثل ایران بدون لژیونرهایش در این بازی‌ها شرکت می‌کند، اما قطر، بحرین، عربستان و لیبی با همه بازیکنانشان می‌آیند.

اکبری در واکنش به اینکه بازی‌های کشور‌های اسلامی می‌تواند مسابقه‌ای تدارکاتی برای تیم ملی باشد، گفت: به عنوان بازی دوستانه به این بازی‌ها نگاه نمی‌کنم، چون ممکن است انگیزه بچه‌ها کم شود. اتفاقی که مقابل مصر و فیلیپین در مسابقات جهانی برای ایران افتاد، چون فکر کردیم پایین‌تر از ما هستند و اسم و رسم کمتری دارند؛ بنابراین یا باید شرکت نکنیم یا اگر شرکت کردیم در سطح خودمان بازی کنیم.

اکبری در واکنش به اینکه باشگاه شهداب درخواست داشت به دلیل مصدومیت عرشیا به‌نژاد از این بازیکن فقط در دیدار‌های مهم و تعیین‌کننده استفاده شود، گفت: فکر می‌کنم زمانی آسیب دیدگی داشته، اما جدی نبوده است، چون سلامتی بازیکنان برای فدراسیون والیبال در اولویت اول است، اما به این توجه نمی‌کنیم که باشگاه چه درخواستی دارد. سعی می‌کنیم با توجه به شرایط بازی از تمام بازیکنانمان استفاده کنیم مگر اینکه بازیکنانمان واقعا مشکل داشته باشند که خودمان به فکر آنها هستیم. باشگاه‌ها نگران نباشند اگر بازیکنی مشکلی داشته باشند از او استفاده نمی‌کنیم.

اکبری در مورد کاپیتان و پاسور اول تیم گفت: کاپیتان تیم علی رمضانی است، اما پاسور اول و دوم نداریم و سعی می‌کنیم از هر دو پاسور به خوبی استفاده کنیم.

تیم‌های ملی والیبال زنان و مردان ایران شنبه دهم آبان راهی ریاض می‌شوند و بر اساس اعلام کمیته اجرایی، مسابقات والیبال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از چهار‎شنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازی‌ها با حضور هشت تیم در هر گروه جنسیتی می‌شود.