به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد گفت: این مراسم معنوی بعنوان پیش اجلاسیه سراسری نماز که قرار است در بهمن ماه برگزار شود امروز در دبیرستان امام خمینی مهاباد برگزار شد.

خضر محمدپور، مدیر دارالقرآن سراج مهاباد هم در این مراسم، با بیان اینکه نماز راز و نیاز و بهترین شیوه پیوند با خالق یکتاست گفت: نماز علاوه بر تقویت ایمان و تقوای الهی، در تربیت اخلاقی افراد بویژه نسل نوجوان نقش مؤثری دارد.

این اجلاسیه با هدف پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد در تمام مدارس مهاباد برگزار می‌شود.