پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق هشت دفتر خدمات مسافرتی به سبب بیتوجهی به شکایات ثبتشده مردمی در سامانه حقوق مسافر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا صدیقنیا، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، با تشریح وضعیت شکایات ثبتشده در حوزه حملونقل هوایی در ششماهه نخست سال جاری گفت:
در این مدت بیش از ۸۵ هزار و ۹۱۱ پرواز توسط ۲۷ شرکت هواپیمایی داخلی انجام شده و در همین بازه زمانی، ۲۱۳۹ شکایت مردمی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری به ثبت رسیده است.
وی افزود: هدف از اجرای طرحهای نظارتی و راهاندازی سامانه حقوق مسافر، ارتقای سطح رضایت عمومی، بهبود کیفیت خدمات حملونقل هوایی و پیشگیری از تخلفات احتمالی در فروش بلیت یا ارائه خدمات سفر است.
صدیقنیا ادامه داد: تا کنون ۱۶۵۰ شکایت از مجموع شکایات ثبتشده پاسخ داده شده که نشاندهنده پاسخگویی به بیش از ۸۳ درصد موارد است و پروندههای باقیمانده نیز در مراحل بررسی و رسیدگی قرار دارند.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: «در همین راستا، ۸ دفتر خدمات مسافرت هوایی بهدلیل عدم پاسخگویی در فرآیند رسیدگی به شکایات و قصور در اجرای مقررات مربوط به حقوق مسافر، از سوی سازمان بهطور موقت تعلیق شدهاند.»
وی با اشاره به موضوعات پرتکرار شکایات گفت: بیشترین شکایات مسافران در نیمه نخست امسال مربوط به تأخیر یا ابطال پروازها، فروش بلیتهای جعلی از سایتهای غیرمجاز، مفقودی جامهدان و مشکلات مدارک سفر از جمله ویزا بوده است.
صدیقنیا با تأکید بر رویکرد نظارتی و حمایتی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: «صیانت از حقوق مسافران هوایی، نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی و رسیدگی دقیق، سریع و شفاف به شکایات مردمی از اهداف اصلی سازمان است.»
وی در پایان از شهروندان خواست شکایات و نظرات خود را از طریق سامانه حقوق مسافر به نشانی www.caa.gov.ir ثبت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده شود.