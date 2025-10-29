شمار جان باختن راکبان موتورسیکلت به ۱۴ و میانگین سنی هم به ۱۶ تا ۲۱ سال کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مصدومیت راکبان موتور سیکلت افزایش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی می‌گوید: امسال به سه هزار و ۷۶۹ مصدوم موتور سیکلت سوار از سوی اورژانس استان خدمات درمانی ارائه شده است.

بهروز ایران نژاد افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و از ابتدای سال تا کنون هم ۱۴ نفر که از راکبان موتور سیکلت جان خود را از دست دادند.

او ابراز داشت: میانگین سنی متوفیان و آسیب دیدگان این تصادفات در استان ۲۷ سال بوده که در اراک میانگین سنی راکبان موتور سیکلت آسیب دیده و فوتی بین ۱۶ تا ۲۱ سال است.

ایران نژاد این را هم گفت که استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سرعت بالا و عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی علت اصلی تصادفات راکبان موتور سیکلت است.