چهار اثر باستانی نفیس به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال به همت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه سیستان وبلوچستان کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت:این آثار شامل پیکره شیر نشسته، بز با شاخ نمادین، پیکره انسانی مرد و پلاک سنگی نقش عقاب است که به همت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کشف و ضبط شده است.

طهرانی مقدم افزود: قدمت این آثار به هزاره سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد و نقش‌پردازی‌های ظریف و دقیق این اشیاء، بیانگر سطح بالای هنر و مهارت هنرمندان در تمدن‌های باستانی جنوب‌شرق ایران است.