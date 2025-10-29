

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتسال امروز عصر در مرکز‌ملی فوتبال و با حضور هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال و فرزین دبیری عضو هیئت رئیسه تمرین پر نشاطی را پشت سر گذاشتند.

وحید شمسایی و کادر فنی تیم ملی فوتسال امروز با دعوت از داوران رسمی مسابقه درون تیمی را ترتیب داد تا بازیکنان را بعد از چهار روز تمرین، در شرایط یک مسابقه درون اردویی قرار بگیرند. در این مسابقه بازیکنان در پست‌های متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند تا بر این اساس این ۱۴ بازیکن به عنوان مسافران نهایی عربستان شناسایی شوند.

فرزین دبیری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن خدا قوت به کادر فنی و بازیکنان گفت: تیم ملی فوتسال همیشه افتخارآفرین بوده و همه ما به جوانگرایی آقای شمسایی امیدواریم و مطمئن هستیم به لطف خدا روز‌های درخشانتری در انتظار فوتسال ایران است.

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور فوتسال با تبریک انتخاب سالار آقاپور به عنوان بهترین بازیکن آسیا افزود: همگروهی با سه تیم که در جام جهانی‌حاضر بودند گرچه یک چالش است، اما ما به قدرت شما ایمان داریم و می‌دانیم با تمام توان در میدان حاضر خواهید شد و در فدراسیون فوتبال تلاش می‌کنیم در مسیر منتهی به جام ملت‌ها حمایت کامل از تیم را داشته باشیم.

تیم ملی فوتسال ایران جمعه تهران را به مقصد ریاض ترک می‌کند تا برای دیدار با مراکش، تاجیکستان و افغانستان در مرحله مقدماتی مسابقات کشور‌های اسلامی حاضر شود.