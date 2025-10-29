پخش زنده
وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دبیر شورایعالی مناطق آزاد امروز به همراه هیئتی از معاونان خود به کیش سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در ابتدای این سفر در آیین آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش حضور خواهند یافت.
نشست با مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد، بازدید از دو طرح تجاری، صنعتی و گردشگری، بازدید از جزایر هندورابی، چارک، بندر آفتاب و چیرویه از دیگر برنامههای وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی در این سفر خواهد بود.
در ادامه برنامهها، از شرکت همانندساز بافت دیدن خواهند کرد، با معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش جلسهای برگزار میکنند و با فعالین اقتصادی جزیره کیش نیز به گفتوگو میپردازند.
این سفر با هدف بررسی وضعیت مناطق آزاد و تقویت تعاملات اقتصادی انجام میشود.
جزیره کیش با بهرهگیری از قانون منطقه آزاد تجاری، کانونهای گردشگری و بازرگانی، جاذبههای گردشگری و هتلهای فراوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در ایران بهشمار میرود.