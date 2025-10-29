وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دبیر شورایعالی مناطق آزاد امروز به همراه هیئتی از معاونان خود به کیش سفر می‌کند.

سفر وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در ابتدای این سفر در آیین آغاز به کار برج مراقبت، باند جنوبی، روشنایی باند و تجهیزات راداری فرودگاه جزیره کیش حضور خواهند یافت.

نشست با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، بازدید از دو طرح تجاری، صنعتی و گردشگری، بازدید از جزایر هندورابی، چارک، بندر آفتاب و چیرویه از دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی در این سفر خواهد بود.

در ادامه برنامه‌ها، از شرکت همانندساز بافت دیدن خواهند کرد، با معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش جلسه‌ای برگزار می‌کنند و با فعالین اقتصادی جزیره کیش نیز به گفت‌و‌گو می‌پردازند.

این سفر با هدف بررسی وضعیت مناطق آزاد و تقویت تعاملات اقتصادی انجام می‌شود.

جزیره کیش با بهره‌گیری از قانون منطقه آزاد تجاری، کانون‌های گردشگری و بازرگانی، جاذبه‌های گردشگری و هتل‌های فراوان یکی از مقصد‌های اصلی گردشگری در ایران به‌شمار می‌رود.