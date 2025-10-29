پخش زنده
هافبک باتجربه آبی اناریها مصدوم شد و به احتمال زیاد ۴ یا ۵ هفته دور از میادین خواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پدری گونزالس که در دقایق پایانی بازی عصر یکشنبه رئال و بارسا از زمین بازی اخراج شد، در تمرین امروز بارسا به دلیل مصدومیت شرکت نکرد.
باشگاه بارسلونا در مطلبی از مصدومیت پدری خبر داد و نوشت: «پدری دچار پارگی عضله دو سر ران در پای چپ خود شده است. زمان تقریبی بهبودی به روند آسیبدیدگی بستگی دارد.»
با این حال با توجه به نوع مصدومیت، پدری ۴ تا ۵ هفته غایب خواهد بود. او تا فیفادی ماه نوامبر به میادین باز نخواهد گشت و علاوه بر دو بازی ملی تیم ملی اسپانیا برابر گرجستان و ترکیه و سه بازی با بارسلونا با الچه و سلتاویگو در لالیگا و کلوب بروژ در لیگ قهرمانان را از دست خواهد داد.
حضور او در بازیهای بارسلونا-اتلتیکو و چلسی-بارسلونا بسیار مورد تردید است، به طوری که حتی تضمینی وجود ندارد که او برای بازی مقابل اتلتیکو مادرید در تاریخ ۳ آذر برگزار میشود، به آمادگی کامل برسد.