همزمان با هفته‌ فرهنگی ساوه، از ۴۵ مدال آور و نخبه علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی که در یک سال گذشته برای این شهر افتخار آفرینی کردند، تجلیل شد.

تجلیل از مدال آوران و نخبه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاد خلبان امیر سرتیپ محمد طیبی دار فانی را وداع گفت.

این خلبان شجاع در کنار یاران خود خلبان شهید مصطفی اردستانی، خلبان شهید عباس بابایی و شهید اسدالله بربری ده‌ها سورتی پرواز به پایگاه‌های دشمن بعثی از جمله حمله به پایگاه‌های موصل، کرکوک و اچ ۳ داشتند که نقش مهمی در پیروزی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس داشت.

امیرسرتیپ خلبان محمد طیبی نشان فتح از فرمانده کل قوا دریافت کرد.

مراسم تشیع او شنبه در اراک برگزار می‌شود.

---------

۱۳۲ دانش‌آموز محلاتی به یاد شهدای هشت سال دفاع به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

این کاروان در قالب سفر‌های راهیان نور، فرصتی برای نسل جدید فراهم می‌آورد تا با رشادت‌ها و دلاوری‌های دوران دفاع مقدس آشنا شوند و ارزش‌های ایثار و فداکاری را از نزدیک تجربه کنند.

--------

از دلیجان هم ۸۰ دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

در این سفر معنوی دانش اموزان از یادمان‌های شلمچه، طلایه، اروند، فتح‌المبین و دیگر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.

--------

--------

در جلسه ستاد مدیریت بحران شازند گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای مانور فردا ارائه و بر همکاری و حضور موثر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در امدادرسانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌های خسارت‌دیده تاکید شد.

---------

در جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور تفرش بر هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با این سفر تاکید و مقرر شد امسال همزمان با افتتاحیه کنگره شهدای استان ۸۸ نفر از دانش اموزان دختر در قالب اردوی آفتاب امید به مناطق عملیاتی طلائیه، شلمچه، یادمان شهدای هویزه، فتح‌المبین، موزه خرمشهر، اروندکنار و معراج شهدا اعزام شوند.