حمام تاریخی روستای شیخ مکان دره‌شهر با قدمتی بیش از ۱۳۰ سال، یادگاری از معماری اصیل ایرانی، اسلامی است که همچنان سالم و پابرجا مانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این بنا یکی از آثار ارزشمند دوره قاجاریه با گنبد‌ها و طاق‌های مدور و با استفاده از مصالح بومی منطقه احداث شده و جلوه‌ای از هنر و معماری ایرانی، اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

کارشناسان میراث فرهنگی، این اثر را نمادی از توجه نیاکان به پاکیزگی و بهداشت در زندگی روزمره می‌دانند.

به گفته «آیت ظهرابی» کارشناس میراث فرهنگی، ویژگی‌های معماری این بنا نشان از دقت و ظرافت استادکاران محلی در طراحی و ساخت حمام دارد.

«صلاح عباسی» کارشناس میراث فرهنگی نیز افزود: این بنا در اواخر دوره قاجاریه توسط «صید محمدخان هاشمی» از بزرگان طایفه میر ساخته شده و یکی از آثار شاخص تاریخی دره‌شهر به شمار می‌رود.

«مجتبی فرهادی» مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دره‌شهر نیز عنوان کرد: با وجود گذشت بیش از سیزده دهه از زمان ساخت، این بنا همچنان سالم و قابل بازدید است.

روستای شیخ مکان دره‌شهر، با ۱۰ اثر تاریخی یکی از مناطق گردشگری با آثار متعدد از دوره‌های مختلف است، وجود قلعه‌ها، پل‌ها و حمام‌های قدیمی در این منطقه، نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی و تاریخی این روستا در غرب کشور است.