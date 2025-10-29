به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ، در فصل پاییز، در کوچه باغ‌های معروف شیراز، فصل ثمردهی درختان و برداشت یاقوت‌ها از دل خاک است و برداشت انار از باغ های شیراز تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

کارشناس باغ‌های شیراز می‌گوید شیراز حدود ۹۰۰ هکتار باغ میوه دارد که مهمترین آنها انار، خرما و گردو است.

به گفته سعیده هنر یاقوت‌های شیراز با رنگ‌ها و طعم‌های متفاوت جلوه خاصی به باغ‌های شیراز داده‌اند، انار‌های شیراز دانه سفید و سیاه هستند و طعم شیرین و ترش دارند.

باغداران شیرازی این روز‌ها مشغول برداشت انار از انواع مختلف از جمله اتابکی، کدرو و بریت هستند و پس از گذشت ۴۵ روز از پاییز یا به اصطلاح معروف شیرازی‌ها، عقرب که می‌زند انار ترش رباب قصردشتی برداشت می‌شود.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی فارس انار شیراز علاوه بر تامین بازار داخل، به خارج از کشور هم صادر می‌شود . برداشت این میوه بهشتی تا پایان آبان ماه ادامه دارد.