به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ اواخر خردادماه سال جاری، در جریان سفر رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان ایلام، مردم شهرستان هلیلان در دیدار مردمی، از کمبود امکانات درمانی، نبود پزشک کافی و نداشتن اتاق عمل مناسب گلایه کردند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این مطالبات وعده داد با وجود آنکه جمعیت هلیلان طبق قانون برای تأسیس بیمارستان مستقل کافی نیست، این شهرستان به‌عنوان یکی از مراکز منتخب درمانی استان ایلام تجهیز و تقویت خواهد شد.

در پیگیری تحقق این وعده، «عباس قیصوری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: زمین مورد نظر برای ساخت مرکز منتخب در هلیلان تعیین و موافقت اصولی اولیه برای آغاز عملیات اجرایی اخذ شده است.

وی افزود: عملیات ساخت این مرکز درمانی تا پایان آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مرکز منتخب درمانی، مرکزی است که خدماتی از جمله اورژانس شبانه‌روزی، آزمایشگاه، بخش رادیولوژی و درمانگاه تخصصی ارائه می‌دهد و می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی مناطق فاقد بیمارستان مستقل را پوشش دهد.