وزیر کشور با تأکید بر جایگاه ویژه ترکیه برای ایران در توسعه روابط گفت: هیچ محدودیتی در توسعه روابط نداریم و این رفتوآمدها بین دو کشور میتواند به گسترش روابط کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت کشور، هیئت کشور ترکیه به ریاست «منیر کارال اوغلو» که برای شرکت در چهارمین نشست وزیران کشور عضو اکو در تهران حضور پیدا کرده بود، امروز -چهارشنبه- با اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفتوگو کردند.
مومنی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و برادرانه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند منطقه، از مواضع سازنده این کشور در محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و همچنین حمایت از ملت و دولت ایران تقدیر کرد.
وزیر کشور همچنین با قدر دانی از مواضع خوب و سازنده ملت ترکیه در حمایت از مردم غزه، اظهار داشت: از روند خلع سلاح پ. ک. ک استقبال میکنیم و برای دولت ترکیه در طی کردن این روند آرزوی موفقیت داریم.
وی با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: ترکیه در این میان از جایگاه ویژهای برای ایران برخوردار است و ما هیچ محدودیتی در توسعه روابط نداریم. این رفتوآمدها بین دو کشور میتواند به گسترش روابط کمک کند.
وزیر کشور در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای روابط وزارتخانههای کشور ایران و ترکیه، اضافه کرد: توافقات خوبی در زمینههای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم بین دو کشور در حال انجام است؛ از تمام مفاد این توافقنامه حمایت خواهیم کرد.
مومنی در پایان بر استفاده از ظرفیت کارگروه مشترک و ادامه این نشستهای دو جانبه بین دو کشور تأکید کرد و صدودومین روز ملی ترکیه را به این هیئت تبریک گفت.
میتوانیم روابطمان را به بالاترین سطح ارتقاء دهیم
در ادامه این دیدار، «منیر کارال اوغلو» معاون وزیر کشور ترکیه و رئیس هیئت ترکیهای، گفت: روابط با ایران برای ترکیه از اهمیت ویژهای برخوردار است. معتقدیم که در سایه هدایتهای رؤسای جمهور دو کشور، میتوانیم روابطمان را به بالاترین سطح ارتقاء دهیم.
وی افزود: جغرافیایی که ما در آن زندگی میکنیم، شاهد بزرگترین تراژدی قرن است؛ به دلیل حملات ظالمانه اسرائیل به غزه، ایران، لبنان و همچنین قطر، هزاران انسان مظلوم جان خود را ازدست دادند که برای آنها رحمت و مغفرت مسئلت داریم.
کارالاوغلو در ادامه بر لزوم اتحاد ایران و ترکیه در مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
معاون وزیر کشور ترکیه نیز بر استفاده از ظرفیت کارگروه مشترک دو کشور تأکید کرد و گفت: تا امروز همکاریهای نزدیک و خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق، مهاجرتهای غیرقانونی و همکاری در زمینه مرزی بین دو کشور در جریان بوده است. امیدواریم این نشست نیز با نتایج خوبی برای دو کشور همراه باشد.