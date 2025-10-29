به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین که در بیمارستانی در مسکو و در دیدار با شماری از نظامیان زخمی جنگ اوکراین، صحبت می‌کرد، گفت: روسیه با موفقیت اژدر هسته‌ای «پوسایدون» را آزمایش کرده است.

وی، این دستاورد را «موفقیتی بزرگ» خواند و افزود: قدرت اژدر پوسایدون به‌مراتب از موشک قاره‌پیمای سارمات (معروف به شیطان ۲) بیشتر است.

رئیس جمهوری روسیه، هفته گذشته نیز رزمایش شلیک موشک‌های هسته‌ای برگزار کرده و روز یکشنبه از آزمایش موفق موشک کروز هسته‌ای «بورِوِستنیک» خبر داده بود.

پوسایدون و بورِوِستنیک نخستین بار در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند و پوتین آنها را پاسخی به اقدام آمریکا در خروج یکجانبه از معاهده ضد موشک‌های بالستیک سال ۱۹۷۲ و توسعه سپر دفاع موشکی و همچنین گسترش پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد.

سامانه پوسایدون، یک پهپاد زیرآبی با برد بلند و مجهز به پیشران هسته‌ای است که توانایی حمل کلاهک اتمی را دارد و برای عبور از سامانه‌های متعارف دفاع موشکی طراحی شده است.

مقامات روس و آمریکایی از پوسایدون به‌عنوان نسل جدیدی از تسلیحات بازدارنده یاد کرده‌اند که قادر است با ایجاد امواج آلوده به تشعشعات هسته‌ای، شهر‌های ساحلی را برای مدت طولانی غیرقابل سکونت کند.