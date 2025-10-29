اجرای نمایش خیاط کوچولوی شجاع در خرم آباد
اجرای نمایش خیاط کوچولوی شجاع که از ۲۹ آبان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در خرمآباد آغاز شده مورد استقبال کودکان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
خیاط کوچولوی شجاع تازهترین نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، اجرای عمومی خود را در سالن آمفیتئاتر این اداره کل در خرمآباد آغاز کرد.
قصه این نمایش روایت زندگی یک خیاط کوچک است که همواره در سفر بود و به هر کسی که نیاز به کمک داشت، یاری میرساند. این خیاط برخلاف ظاهر کوچک و شغل سادهاش، دارای ذهنی آماده و قلبی شجاع است. واین خیاط کوچک با شجاعت و استفاده از تدبیر و هوش خود، وارد ماجراهای مختلفی میشود.
این اثر که بر اساس نوشته اوراند هریس و ترجمه حسین فدایی حسین تولید شده است، اجرای خود را تا دهم آبان در خرم آباد و از دهم تا بیستم در سینما امید کوهدشت برای مخاطبان کودک و نوجوان ادامه خواهد داد.
کارگردانی این نمایش را پریسا خداوردی و افشین حسنیکیا بر عهده دارند.