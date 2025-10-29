نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر با دفاع از حق ایران برای برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، گفت: برگزاری مذاکرات جدی میان آمریکا و ایران می‌تواند به توافقی بهتر برای همگان بینجامد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد: ما برای تماس با آمریکا و ایران جهت تضمین بازگشت مذاکرات به روند درست آن تلاش می‌کنیم.

مقام ارشد قطری گفت: برگزاری مذاکرات جدی میان آمریکا و ایران می‌تواند به توافقی بهتر برای همگان بینجامد.

او که در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک سخن می‌گفت، تأکید کرد: «اکنون رقابت هسته‌ای در جریان نیست و ایران حق دارد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را برای تولید برق یا هر هدف مشروع دیگری در چارچوب حقوق بین‌الملل توسعه دهد.»

نخست‌وزیر قطر همچنین نسبت به تنش‌های لفظی میان ایران و رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و افزود: «ما در تلاشیم تا با آمریکا و ایران تعامل داشته باشیم تا ازسرگیری مذاکرات میان آنها درباره این موضوع محقق شود. من مطمئنم به‌ محض آغاز مذاکرات جدی میان ایران و آمریکا، می‌توان به توافق دست یافت.»

این مقام قطری در سخنان خود تصریح کرد: دوحه روند کاهش تنش و بازگشت به مسیر سیاسی را تنها راه پایدار برای حل این پرونده می‌داند.

از سوی دیگر، وی تصریح کرد: تمرکز ما بر تضمین پایداری توافق آتش بس در نوار غزه معطوف است.

به نقل از العربی الجدید، وی اظهار کرد: ما با واشنگتن برای مهار نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در روز گذشته تماس برقرار کردیم.

وزیر خارجه قطر گفت: حماس بر آمادگی خود برای رها کردن حکمرانی غزه تاکید کرده است و ما بر ایجاد یک چشم انداز سیاسی برای مردم فلسطین اهتمام داریم.

وی افزود: نقض‌های توافق آتش بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی در روز گذشته، برای ما بسیار ناامیدکننده بوده است.

این مقام قطری خاطرنشان کرد: ما آماده میانجیگری میان آمریکا و ونزوئلا هستیم، اما هیچ پیشرفت ملموسی تا به الان وجود نداشته است.