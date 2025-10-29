به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا شکیبایی نماینده دختر وزن منهای ۴۸ کیلوگرم جودو ایران در بازی‌های آسیایی جوانان، ضمن برتری با ضربه فنی مقابل آلوآ بالتابای قزاق به نشان طلای این مسابقات دست پیدا کرد.

نمایندگان کشور‌های اندونزی، اردن، هندوستان و قزاقستان قربانیان این وزن برای ثبت طلای مهسا، جودوکار با تکنیک ایران بودند.

گفتنی است نمایندگان کشور‌های مغولستان و قرقیزستان به ترتیب با شکست جودوکاران ازبکستان و هند به نشان برنز مشترک این وزن دست یافتند.