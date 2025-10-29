مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل گفت: سلامت بانوان به‌عنوان محور خانواده و تاثیرگذاری آنها در این نهاد مقدس، بر اهمیت توجه به سلامت بانوان افزوده و نیاز به توجه بیشتر به این امر احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فریبا محمدلو چهارشنبه هفتم آبان با بیان این مطلب در همایش «بانوی تندرست» که با محوریت پویش ملی پیشگیری از سرطان و پوکی استخوان در محل سالن همایش نیروی انتظامی اردبیل برگزار شد، افزود: این همایش با هدف آگاهی دهی و حساس کردن جامعه نسبت به این بیماری‌ها برگزار می‌شود چراکه آگاهی و امید، به پیشگیری و درمان بیماری‌های زنان کمک شایانی می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم به سلامت زنان توجه ویژه‌ای دارد، اضافه کرد: این همایش به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان، چون جمعیت هلال احمر، اداره کل ورزش و جوانان استان، شهرداری اردبیل در مرکز استان برگزار شد و مشابه چنین همایشی در تمام شهرستان‌های تابعه استان هم برگزار شده است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل گفت: با اشاره به اینکه پیشگیری از بیماری‌ها، نقش مهمی در شادابی و استحکام خانواده‌ها و جامعه دارد، اضافه کرد: استانداری اردبیل بر اجرای طرح‌های کاربردی در حوزه سلامت زنان به ویژه قشر‌های آسیب‌پذیر مانند زنان باردار، سالمندان تأکید ویژه‌ای دارد.

در این همایش معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یک موضوع بین بخشی است، گفت: در حال حاضر انعکاس موضوع سرطان سینه بیشتر از پوکی استخوان است در حالی که پوکی استخوان به‌عنوان یک بیماری خاموش بررسی نمی‌شود و هر وقت فردی دچار شکستگی در اندام‌های بدنش شد معلوم می‌شود دچار پوکی استخوان شده است.

سعید صادقیه اهری، با تأکید بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر از بیماری پوکی استخوان در جامعه، اضافه کرد: پوکی استخوان تا ۸۰ درصد جنبه ژنتیکی دارد به همین خاطر در خانواده‌هایی که کسی به این بیماری مبتلا می‌شود دیگر اعضا نیز باید هم مراحل تشخیصی را انجام دهند.

وی تغذیه مناسب، مصرف لبنیات، کلسیم و ویتامین D کافی و فعالیت‌های ورزشی مناسب را در پیشگیری از پوکی استخوان ضروری دانست و بیان کرد: در حال حاضر میزان مصرف روزانه لبنیات در کشور نصف لیوان است در حالی‌که لبنیات منبع سرشار از کلسیم و تامین مواد معدنی مورد نیاز در بدن به‌ویژه استخوان است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به شیوع ۴۰ درصدی پوکی استخوان در کشور اشاره و اظهار کرد: فقر ویتامین D در منطقه خاورمیان و ایران خیلی شایع است و این زمینه را برای پوکی استخوان فراهم می‌کند.

صادقیه با بیان اینکه سرطان سینه اگر به‌موقع تشخیص داده شود قابل درمان است و خودمراقبتی و غربالگری می‌تواند این بیماری را به یک بیماری قابل پیشگیری و درمان تبدیل کند، ادامه داد: مصرف کافی سبزیجات تازه، غلات، ماهی، عدم مصرف غذا‌های کنسرو شده، فست فود و سیگار و فعالیت ورزشی روزانه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری موثر باشد.

در این همایش مطالبی در مورد سرطان سینه و پوکی استخوان و راه‌های پیشگیری از این بیماری‌ها توسط متخصصان برای حاضران که بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی استان بودند ارائه شد و در پایان از تعدادی از فعالان سلامت زنان تجلیل شد و به قید قرعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان هدایایی اهدا شد.