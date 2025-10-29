به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی حاج ملامحمدی در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین به مصاف گوراو پونیا از هند رفت که در نهایت نماینده کشورمان به برتری ۴ بر یک رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.

حاج ملامحمدی ر دور مقدماتی و در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر کارلوس کالاون از فیلیپین و در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ یاخیبک گانی اف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

وی در نیمه نهایی هم با نتیجه ۶ بر ۴ سوخی الدین علی اف از ازبکستان را شکست داد و به دیدار فینال پیدا کرد.