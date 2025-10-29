به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان اقاف و امور خیریه کشور، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان و جمع زیادی از دیگر مسئولان استانی و کشوری و نخبگان قرآنی در سنندج برگزار شد، برترین‌های این دوره از مسابقات، معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در رشته حفظ کل (بالای ۱۸ سال) محمدرضا جعفرپور از استان تهران (شهرستان اسلامشهر)، میلاد عاشقی ازاستان آذربایجان شرقی و محمد لائینی از استان مازندران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند .

بر پایه این گزارش، جعفرپور علاوه بر افتخار آفرینی در این مسابقات، جواز حضور در مسابقات بین المللی قرآن کریم را نیز کسب کرد.