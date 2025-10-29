پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲ مصدوم حادثه واژگونی خودروی روا در محور فارسان به شهرکرد دوراهی مصطفی آباد خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر واژگونی خودروی روا در محور فارسان به شهرکرد دوراهی مصطفی آباد دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی محل حادثه و تثبیت وضعیت خودرو، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام داده و سپس آنان را جهت انتقال، به نیروهای اورژانس تحویل دادند.