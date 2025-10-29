پخش زنده
در جلسه کارگروه تخصصی حل چالشهای اراضی موقوفه مقرر شد رأی افراز هزار و ۲۲ هکتار اراضی موقوفه نظامآباد پس از سالها توقف اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به سابقه تاریخی این اراضی، گفت: با همراهی اهالی روستا، اداره ثبت اسناد، دادگستری و متولیان موقوفه، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، از ۳۹ قطعه تقسیمشده، ۲۹ قطعه به صورت غیرموقوفه به اهالی واگذار و ۱۰ قطعه بهعنوان موقوفه تثبیت شود.