به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰، با اشاره به سابقه تاریخی این اراضی، گفت: با همراهی اهالی روستا، اداره ثبت اسناد، دادگستری و متولیان موقوفه، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، از ۳۹ قطعه تقسیم‌شده، ۲۹ قطعه به صورت غیرموقوفه به اهالی واگذار و ۱۰ قطعه به‌عنوان موقوفه تثبیت شود.

وی افزود: مردم نظام‌آباد از امروز می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند. همچنین امکان دریافت اسناد اجاره اعیانی و نسق زراعی نیز فراهم شده است.

مجیدی در ادامه از تعیین تکلیف چند پلاک دیگر در استان از جمله کوهین و خاکعلی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی مردم و همکاری نهاد‌های مسئول، مشکلاتمشابه در سایر مناطق نیز به‌زودی حل‌وفصل شود.