دانشگاه ایلام درحال راه‌اندازی «اندیشکده توسعه استان» است، ابتکاری که با هدف تدوین برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان و در راستای کمک به تصمیم‌سازی مدیران صنعتی، اقتصادی و اجرایی در حال شکل‌گیری است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام گفت: اندیشکده توسعه، با تمرکز بر فعالیت‌های زیربنایی در حوزه تولید محتوا، مأموریت‌گرایی و سرمایه‌گذاری در طرح های فناورانه، بستری برای هم‌افزایی علمی و اجرایی خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان شکوفایی ظرفیت‌های پیدا و پنهان استان عمل کند.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان ارکان علمی و اجرایی استان افزود: دانشگاه ایلام در مسیر توسعه استانی، مأموریت خود را بر برنامه‌ریزی و ایجاد تحولات بنیادین متمرکز کرده است و امیدواریم با همکاری همکاران دانشگاهی، نخبگان و کارشناسان، شاهد افزایش تولید دانش، نوآوری و پیشرفت در استان باشیم.

مرادنژادی همچنین با اشاره به سیاست وزارت علوم مبنی بر گسترش رشته‌های تحصیلات تکمیلی تصریح کرد: دانشگاه ایلام در چارچوب این سیاست، توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی را به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی خود دنبال می‌کند و رایزنی‌ها برای اخذ مجوز رشته‌های جدید در حال انجام است.