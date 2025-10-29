به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین محمدپارسا کرمی در وزن ۸۰ کیلوگرم در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر انجین زنگ از چین را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ مقابل سورابه یاداو از هند به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی رفت؛ در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب بنیاد روفاتوف از ازبکستان شد و به دیدار رده بندی رفت.

کرمی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر مقابل هاروتا شیوتسوکا از ژاپن پیروز شد و به مدال برنز دست پیدا کرد.