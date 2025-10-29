برگزاری اولین دوره مسابقات والیبال کارکنان صنعت نفت در ایلام
نخستین دوره مسابقات والیبال کارکنان صنعت نفت استان ایلام به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و به میزبانی شرکت گاز استان ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این رقابتها با حضور شش تیم از مجموعههای مختلف صنعت نفت شامل شرکت گاز استان ایلام، پالایش گاز ایلام، پتروشیمی چوار، پتروشیمی ارغوان گستر و شرکت نفت و گاز غرب، در مجموعه ورزشی قلاویزان «خانه والیبال ایلام» برگزار گردید.
هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد شور و نشاط در میان کارکنان، تقویت روحیه همدلی و تعامل بین شرکتهای تابعه وزارت نفت و ترویج فرهنگ ورزش همگانی عنوان شده است.
این رقابتها در فضایی پرشور و صمیمی برگزار شد و در پایان، تیم نفت و گاز غرب با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.
همچنین از تیمها و بازیکنان برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل بهعمل آمد.