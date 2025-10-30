به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهندس محمد محمدزاده افزود: برداشت انار در خراسان شمالی از اواخر مهرماه آغاز شده و شهرستان‌های جاجرم و اسفراین پیشرو در تولید این محصول هستند.

وی میانگین برداشت انار در باغ‌های استان را پنج تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: زمان مناسب برای کاشت نهال انار در استان، ماه‌های آبان و اسفند است.

مهندس محمدزاده ارقام عمده انار کشت شده در استان را ملس ساوه، شیشه گپ فردوس و نیریز برشمرد.