به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، دسترسی به آب سالم و بهداشتی حق هر شهروند است. مدیریت صحیح این موضوع و فراهم کردن آن نیز نیازمند توجه ویژه‌ نهادهای مسئول است. موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم به آن پرداخته و خواستار رسیدگی به وضع آب شرب در منطقه لم آباد ملارد شده است. چندی پیش هم نشست رسیدگی به مشکلات آب شرب لم آباد به ریاست نرگس مشعشعی بخشدار مرکزی و با حضور زماندار رییس آبفای شهرستان ، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای لم آباد در محل دفتر بخشدار تشکیل شد. در این جلسه مشکلات پیش روی روستا و مشکلات مطروحه توسط اعضای شورا و دهیار روستا بررسی شد. بخشدار مرکزی پس از بررسی و شناسایی مشکلات دستورات مقتضی مبنی بر کارشناسی های لازم در خصوص آب شرب روستا صادر و مقرر شد گزارش کامل و جامعی در خصوص این مشکلات توسط اداره ابفا و مدیر آب منطقه ای به بخشداری مرکزی ارائه شود.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

مدتی‌ست (بیش از دو ماه) آب منطقه لم‌آباد ملارد با مشکلات جدی و نگران‌کننده‌ای مواجه است. متأسفانه با وجود پیگیری‌های مکرر از اداره آب، دهیاری و شورای روستا، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است. آب موجود نه‌تنها قابل شرب نیست، بلکه برای مصارف روزمره هم غیرقابل استفاده شده است. کیفیت پایین و وجود شن و رسوبات فراوان باعث خرابی پکیج ، لباسشویی، یخچال و شیرآلات شده است و حتی برای حمام کردن هم مناسب نیست. ما با مشکلات جدی در زندگی روزمره روبه‌رو هستیم و از مسئولان محترم تقاضا داریم هرچه سریع‌تر این مسئله را بررسی و مشکل را رفع کنند. ادامه این وضع سلامت و آسایش مردم را به خطر انداخته و موجب خسارت‌های مالی قابل توجهی شده است.