به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با وجود تاکید بر مهارت آموزی سربازان وظیفه و طراحی سامانه سرباز ماهر برای نام نویسی سربازان و دریافت تسهیلات و مشوق ها ، برخی سربازان وظیفه در مورد اختلال این سامانه و عدم دریافت مشوق ها گلایه هایی دارند.





پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام بنده اعزام ۰۹/۰۱ می باشم و بنا بر گفته ی مسئولان وظیفه عمومی از سامانه ی سرباز ماهر جهت دریافت مشوق های قبل از اعزام به خدمت سربازی ثبت نام کردم . امتیاز مدرک فنی حرفه ای بنده محاسبه شده است اما امتیاز مدرک تحصیلی دانشگاهی من چند هفته است در انتظار استعلام و بررسی می باشد .

چند تن از دوستان بنده که قبلا در ماه های قبل اعزام شده اند به دلیل عدم استعلام سازمان وظیفه عمومی از وزارت علوم و دانشگاه ها و عدم محاسبه ی امتیاز ،نتواستتد از مشوق های قبل از سربازی سامانه سرباز ماهر استفاده کنند. الان هم که این مشکل برای بنده ایجاد شده است. با سامانه سخا بخش سرباز ماهر تماس می گیرم اما همه ی کارشناسان این سامانه می گویند اطلاعی ندارند و با وظیفه عمومی در ارتباط باشید و هنگامی که به سازمان وظیفه عمومی مراجعه می کنیم یا تماس می گیریم، اظهار بی اطلاعی کرده و می گویند با سامانه ی سخا تماس بگیرید.

لطفا پیگیری کنید.