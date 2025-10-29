محمد باقر قالیباف گفت : ایستادگی امروز ایران و حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، نتیجه فرهنگ شهادت، فداکاری و مسیر شهیدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مراسم بزرگداشت ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی از ساعتی قبل در محل دهکده مقاومت بجنورد آغاز بکار کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی که مهمان ویژه این مراسم بود خود را فرزند این دیار معرفی کرد و گفت: همگان شاهد بودند مردان و زنان این سرزمین فرزندان و همسران و برادران خود را به سمت جبهه‌های حق روانه کردن د و همه مدیون شما هستند.

دکتر قالیباف با اشاره به اینکه این استان ولایتمدار در تاریخ خود با تلاش و مجاهدت پرچم ایران اسلامی را سرافراز نگهداشتند گفت: شهدا در این مجالس حاضر و ناظرند و روح آنان ناظر و یار و یاور ماست.

فرمانده لشگر ۵ نصر خراسان در دوران ۸ ساله دفاع مقدس شهیدان را الگویی زنده و پویا برای حل مسائل امروز کشور در همه عرصه‌ها دانست و گفت: باید بدانیم راه او و فرهنگ او که شهادت است گره گشا و بن بست شکن است.

آقای قالیباف یادواره شهدا را فرصتی برای یادآوری ادامه و تداوم مسیر انقلاب برای نسل امروز و همسنگران آن‌ها عنوان کرد و گفت: ملت ما شهادت دارد، اما اسارت ندارد، اما در مقابل آمریکا و اسرائیل به دنبال جنگ و صلح تحمیلی هستند. کشوری که شهادت را انتخاب کرده است نه تسلیم می‌شود و نه به اسارت در می‌آید.

وی افزود: آثار دفاع مقدس بود که این قدرت را به ما داد تا اینگونه برخورد و هجم آتش را بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیل کنیم که در روز ۵ به بعد این جنگ کشور‌های مختلف واسطه شدند تا حملات ما متوقف شود.

این فرهنگ شهادت است و همین فرهنگ است که رزمندگان دوران دفاع مقدس را آموخت که بگویند باید بشود و با هر توانی کنار هم قرار گرفتند تا بشود و اکنون باید از بهانه جویی فاصله بگیریم به سمت شدن‌ها برویم و باید بشود.

دکتر قالیباف منطق ایثار و شهادت را عامل تولید قدرت مادی و معنوی دانست و گفت: این موضوع باید تبیین شود و مرتب به خود متذکر شویم چرا که ارزش فرهنگ در همینجاست.

وی افزود با شناخت و معرفت در برابر مشکلات تصمیم می‌گیریم و وا نمی‌دهیم و امروز وقتی به هر بخش خراسان شمالی، این استان قهرمان، شهیدپرور، شجاع و چالاک و رزمنده می‌نگریم، روحیه‌ای دارند که برخاسته از همین روح آزادگی است.

دکتر قالیباف گفت: جوانان امروز نشان دادند این نسل هم راه شهدای مدافع حرم و شهدای دوران ۸ ساله دفاع مقدس را دنبال می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از همان دهانه خلیج فارس در عملیات والفجر ۸ رشادت ها، شجاعت‌ها و غیرت شهید شجیعی را فراموش نمی‌کنم. فرمانده گردانی که شجاعانه جنگید و در این عملیات به شهادت رسید.

شهید مهدی شوشتری و شهید گریوانی، شهید فرومندی و شهید رمضانی از دیگر شهدایی بودند که این فرمانده دوران دفاع مقدس به دلاورمردی هایشان در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا، دسیسه‌های این جنایتکار و‌ام الفساد قرن را محکوم کردند و جلوه‌های همدلی در این مراسم نمایان بود و شرکت کنندگان یک صدا بر وحدت مردم تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و استاندار خراسان شمالی نیز هم در این مراسم ثمره و پیام شهدا را پویایی جامعه و الگو دادن به جوانان و روشن کردن مسیر دانست و گفت: همچون فلسفه قیام عاشورا که هر سال بازخوانی می‌شود، درس‌های شهدا را هم باید در این گونه مراسم و یادواره‌ها بازگو کرد.