پخش زنده
امروز: -
قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت: خوشبختانه شرایط تیم بسیار خوب است و آمادهایم برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران در بازی های کشورهای اسلامی به میدان برویم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی حاجیپور در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال مردان اعزامی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که امروز (چهارشنبه هفتم آبان) با حضور اصحاب رسانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم فدراسیون برگزار شد، درباره شرایط تمرینی این روزهای تیم ملی اظهار داشت: خدا را شکر حدود ۱۰ روز است که تمرینات را آغاز کردهایم. بازیکنان در باشگاههای خود تمرینات منظمی داشتند و از آمادگی خوبی برخوردارند. تمرینات فعلی بیشتر با هدف هماهنگی بین بازیکنان برگزار میشود و خوشبختانه تیم به سطح بالایی از تجربه رسیده است تا در مدت کوتاه به هماهنگی لازم برای آغاز تورنمنت برسد.
وی ادمه داد: شرایط تیم بسیار مطلوب است و آخرین جلسات تمرینی در تهران برگزار میشود تا با آمادگی کامل عازم مسابقات شویم. هدف همه بازیکنان دفاع از عنوان قهرمانی والیبال ایران است.
حاجیپور درباره جایگزینیاش بهجای امین اسماعیلنژاد پس از مصدومیت او گفت: بعد از آن اتفاق با امین صحبت کردم. او از بزرگان و رفقای من است، همپست هستیم و همیشه رقابت سالم و دوستانهای بین ما وجود داشته است. برای امین در این دوران و در تمام مراحل زندگی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. بدون شک یکی از بازیکنان بزرگ والیبال ایران است و امیدوارم در مسابقات بعدی دوباره در کنار تیم ایران باشد.
قطر پاسور تیم ملی در پایان درباره صابر کاظمی گفت: صابر یکی از بهترینهای ایران و جهان در پست خودش است و اتفاقی که برای او افتاد واقعا ناراحتکننده بود. ما در والیبال یک خانواده هستیم، چه در روزهای برد و چه در زمان سختیها همیشه کنار هم بودهایم. شنیدن خبر مربوط به صابر برای همه اعضای خانواده والیبال سخت بود. برایش دعا میکنیم تا هرچه زودتر سلامتیاش را بهدست آورد و دوباره در کنارمان باشد و در سالنهای والیبال بدرخشد.
تیمهای ملی والیبال زنان و مردان ایران روز شنبه دهم آبان راهی ریاض میشوند و بر اساس اعلام کمیته اجرایی، مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی بازیها با حضور هشت تیم در هر گروه جنسیتی میشود.