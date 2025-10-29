سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در جنوب، مرکز و شمال نوار غزه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در نقض فاحش همه قواعد و هنجار‌های حقوقی و اخلاقی، تصریح کرد: حملات ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه که با دستور مستقیم نخست‌وزیر این رژیم و با نقض آشکار تفاهم آتش‌بس در حال وقوع است، نشانه دیگری از نیت خاص این رژیم برای ادامه عملیات نسل‌کشی فلسطینیان است و این وضع مسئولیت همه دولت‌ها طبق "کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی" برای توقف جنایات این رژیم و محاکمه و مجازات جنایتکاران را دو چندان می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ادامه نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطین اشغالی در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از این رژیم، بر مسئولیت ویژه ضامنان آتش‌بس برای مهار جنگ‌افروزی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.