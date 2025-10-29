پخش زنده
پلیس پایتخت از دستگیری ۵ نفر اراذل و اوباشی که در واحد سوهانک دانشگاه آزاد ۲ دانشجو را زخمی کرده بودند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور تعدادی از افراد سابقهدار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در محدوده اطراف دانشگاه که متأسفانه منجر به درگیری و مجروح شدن دو نفر از دانشجویان با سلاح سرد شد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت.
با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ و تشکیل تیمی ویژه از مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اقدامات گسترده اطلاعاتی و میدانی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه آغاز شد. در نتیجه این اقدامات، پنج نفر از اراذل و اوباش سابقهدار شناسایی و محلهای تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت.
در مرحله نخست عملیات، روز چهارشنبه مورخ ۷ آبانماه مأموران موفق شدند چهار نفر از متهمان را در محدوده سوهانک شناسایی کنند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف قرار گرفته و سه نفر دیگر دستگیر شدند.
در مرحله دوم عملیات نیز، پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمینگیر و سپس دستگیر شد. پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان و جامعه دانشگاهی در برقراری نظم و امنیت عمومی، به تمامی افراد مخل نظم و امنیت، اراذل و اوباش و عوامل توزیع و خرید و فروش موادمخدر هشدار میدهد: پلیس با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و بدون هیچگونه تسامح، با هرگونه رفتار مجرمانه و هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.