به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته چهاردهم و پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم فوتبال ساحلی شاهین خزر رودسر عصر امروز در ورزشگاه شهرداری رودسر به مصاف فولاد هرمزگان رفت که این دیدار با برتری شش بر پنج تیم میهمان به پایان رسید.

شاهینی‌ها با این باخت و باکسب سه امتیاز به مرحله پلی آف سقوط کردند و فولاد هرمزگان با این برد با ۳۴ امتیاز قهرمان شد و جشن قهرمانی خود را در رودسر برگزار کرد.