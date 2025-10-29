به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از جشنواره بین‌المللی «همام» ویژه آثار افراد دارای معلولیت و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این جشنواره نشان‌دهنده ابتکاری ارزشمند در حوزه هنر ایران است. توان‌یابانی که شاید در گذشته تصور می‌شد زندگی هنری‌شان پایان یافته، اکنون با تکیه بر هنر، فرصت‌های تازه و شگفت‌انگیزی خلق کرده‌اند.

وی افزود: جشنواره «همام» در دوره‌های متوالی خود به نمایشگاهی از توانمندی‌های انسانی تبدیل شده و در سال جاری نیز با حضور ۴۳۰ هنرمند از سراسر کشور و شماری از هنرمندان خارج از ایران در رشته‌های هنر‌های تجسمی، صنایع‌دستی، موسیقی و تئاتر برگزار شده است.

صالحی ادامه داد: این حضور پرشور نشان می‌دهد جامعه‌ای که روزی در حاشیه تصور می‌شد، در حقیقت متن جامعه است و آثار آن برای همگان جذاب و الهام‌بخش است.

عباس صالحی با اشاره به رشد جایگاه این جشنواره تصریح کرد: آنچه در «همام» دیده می‌شود، صرفاً یک نمایشگاه هنری نیست، بلکه نمادی از این است که چگونه می‌توان «حاشیه» را به «متن» آورد و از آن موضوعی زیبا و قابل توجه ساخت.

وی گفت: به نظر می‌رسد جشنواره «همام» به تدریج در حال تبدیل شدن به یک رویداد ملی در حوزه هنر توان‌یابان است و امیدواریم در سال‌های آینده نیز پرفروغ‌تر از امروز ادامه یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه درباره حمایت از هنرمندان دارای معلولیت گفت: یکی از کاستی‌های گذشته این بود که هنر معلولان جدی گرفته نمی‌شد، اما اکنون سهمی واقعی پیدا کرده است.

وی گفت: وقتی این هنر به رسمیت شناخته شود، نگاه مدیران و اقشار مختلف جامعه نیز نسبت به آن جدی‌تر خواهد شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد این تحول مثبت بوده‌ایم.

صالحی در پایان از تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان دارای معلولیت خبر داد و اظهار امیدواری کرد با توسعه این زیرساخت، زمینه برای حمایت مؤثرتر از این قشر هنرمند فراهم شود.