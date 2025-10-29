سرمربی تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران، گفت: اهتزاز پرچم ایران و پخش سرود جمهوری اسلامی یکی از رسالت‌های والیبال برای افتخارآفرینی ورزش کشورمان است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عادل غلامی پس از پیروزی شاگردانش مقابل پاکستان و کسب مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت: بعد از مدال نگرفتن در مسابقات قهرمانی جهان یک عهدی با هم بسته بودیم که در اولین مسابقات عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم و خدا را شکر در این مسابقات که بسیار سطح بالایی داشت، موفق به کسب مقام قهرمانی شدیم.

وی تصریح کرد: تیم پاکستانی که در فینال با آن بازی کردیم بسیار قدرتمند و قوی بود و در مسابقات جهانی قدرت خود را نشان داده بود، خدا را شکر می‌کنم این بچه‌ها شایستگی بالایی دارند و امیدوارم این بازیکنان رها نشوند و این تیم در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ادامه داد: در مسابقات جوانان جهان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودیم و خارج از کشور تمرین کردیم و شرایط تیم برای موفقیت کامل نبود و با بد بیاری روی سکو نرفتیم، اما در این مسابقات نشان دادیم که این تیم جوانان در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

غلامی افزود: اهتزاز پرچم ایران و پخش سرود جمهوری اسلامی همیشه با ارزش است چه زمانی که بازی می‌کردم و چه اکنون که در قامت سرمربی هستم همیشه قلبمان برای ایران می‌تپد و یکی از رسالت‌های والیبال حضور در عرصه‌های ورزشی و افتخارآفرینی برای ایران است.

تیم والیبال نوجوانان پسر ایران امروز در دیدار فینال به مصاف پاکستان رفت و با شکست سه بر صفر این تیم به مقام قهرمانی مسابقات والیبال پسران بازی‌های آسیایی جوانان دست یافت.