مهاجم برزیلی رئال مادرید، از هواداران این تیم به خاطر اعتراض به تعویضش در ال کلاسیکو روز یکشنبه عذرخواهی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعتراض وینسیسوس جونیور به تعویضش در بازی الکلاسیکوی یکشنبه این هفته، انتقادات زیادی را متوجه این ستاره برزیلی کرد. در حالی رئال این بازی را برنده از زمین بازی خارج شد که کمتر کسی انتظار داشت وینگر برزیلی پس از تعویض در دقیقه ۷۲ خشمگین شود و به تصمیم ژابی آلونسو اعتراض کند.
وقتی وینیسیوس روز یکشنبه تعویض شد، دوربینهای پخشکننده او را در حال گفتن این جمله نشان دادند: «همیشه من! من تیم را ترک میکنم! بهتر است بروم، من میروم.»
۳ روز پس از پایان الکلاسیکو، وینیسیوس امروز در یک پست در شبکه اجتماعی X از هواداران رئال عذراخواهی کرد و نوشت: «امروز میخواهم از همه مادریدیها به خاطر واکنشم هنگام تعویض در ال کلاسیکو عذرخواهی کنم. گاهی اوقات شور و اشتیاق بر من غلبه میکند، زیرا همیشه میخواهم برنده شوم و به تیمم کمک کنم. شخصیت رقابتی من از عشقی که به این باشگاه دارم، ناشی میشود. قول میدهم که هر ثانیه برای خیر و صلاح رئال مادرید بجنگم، همانطور که از روز اول این کار را کردهام.»
وینیسیوس در سال ۲۰۱۸ با ۳۸.۷ میلیون پوند از فلامنگو به رئال پیوست و در ۳۳۵ بازی ۱۱۱ گل به ثمر رسانده است. رئال در الکلاسیکوی عصر یکشنبه به برتری دو بر یک رسید.