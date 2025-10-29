پخش زنده
آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به هاکان فیدان همتای ترکیه ای خود به مناسبت عید جمهوریت در ترکیه پیام تبریک ارسال کرد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پیام تبریک به همتای ترکیه ای خود هاکان فیدان به مناسبت عید جمهوریت ترکیه نوشت فرارسیدن یکصد و دومین سالگرد روز ملی جمهوری ترکیه (عید جمهوریت) را به دولت و ملت دوست و همسایه، ترکیه، و به برادرم، آقای هاکان فیدان، وزیر محترم امور خارجه جمهوری ترکیه، صمیمانه تبریک میگویم.
وزیر خارجه افزود : امیدوارم روابط سازنده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، که بر پایه منافع متقابل دو ملت بزرگ، مسلمان و همسایه استوار است، در پرتو واقعگرایی و سیاست حسن همجواری، بیش از پیش تعمیق یابد.
برای دولت و ملت جمهوری ترکیه، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.